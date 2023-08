Maisa Silva celebra 48 milhões de seguidores nas redes sociais: “Sem filtro”

A atriz Maisa Silva comemorou seus 48 milhões de seguidores nas redes sociais com fotos de viagem e um texto para os fãs

Nesta terça-feira, 22, Maisa Silva conseguiu um feito surpreendente. A atriz atingiu a marca de 48 milhões de seguidores em seu Instagram. Para celebrar, a famosa compartilhou fotos de viagem e um texto agradecendo os admiradores.

A estrela da série “De Volta Aos 15” abriu o álbum de fotos de uma viagem à cidade de Taiba, no estado do Ceará. A famosa posou na praia e no luxuoso resort em que está hospedada usando roupa de banho azul e uma saia da mesma cor com estampas coloridas.

“Wow! 48 milhões? Passando aqui sem filtro, maquiagem ou edições, no lugar que eu mais amo do jeito que eu me sinto mais feliz, para agradecer vocês genuinamente por tanto carinho, amor e apoio ao longo desses anos”, começou dizendo a apresentadora.

Maisa ainda relembrou sua carreira e seus fãs que sempre acompanharam seus passos: “São 18 anos de carreira que completo agora, em agosto, mas esse agradecimento a gente pode deixar para outro post, né? Enfim, aos que sempre estiveram aqui, aos que chagaram agora e aos que virão: obrigada”.

“Espero pode chegar até vocês do jeito mais leve possível. Sou grata por tanta troca, aprendizado e por se fazerem presentes, mesmo que de longe. Maisáticos, primos e amigos, amo vocês! Sinceramente, Maisa”, finalizou a morena.

Nos comentários, o amigo e colega de Maisa na série “De Volta aos 15”, João Guilherme comentou: “Você é a maioral”. E a atriz respondeu: “Os maiorais andam juntos”. A atriz Marina Ruy Barbosa, que está estrelando a novela “Fuzuê”, elogiou: “Linda”. E a apresentadora do SBT Eliana Michaelichen também comentou: “Saudades”. Maisa devolveu o comentário: “Saudades, Li”.

Os seguidores de Maisa também adoraram a postagem de agradecimento e rasgaram elogios nos comentários! “Você merece irmã”, comentou um admirador. E outra fã escreveu: “Simplesmente, Maisa”. “Feliz dia dos maisáticos e que venham os 50 milhões de seguidores da gata”, comentou um perfil de fãs dedicado à Maisa.

“Você é nosso futuro, Ma! Este é só o começo”, declarou uma admiradora. Outra fã escreveu: “É tão bom acompanhar o crescimento de alguém. Sempre dando bons exemplos e respeitando os pais. Parabéns, Maisa”. E outra admiradora elogiou: “Você é uma lindeza, sou muito sua fã”. Maisa curtiu a maioria dos comentários feitos na postagem.

Chique!

Ainda sobre a viagem ao Ceará, nesta última segunda-feira, 21, Maisa publicou uma série de fotos em que mostrava um pouco do luxuoso resort onde está hospedada, e ainda esbanjou beleza nos cliques.

"Aproveitei cada segundo e agora vou dividir esses momentos com vocês", escreveu Maisa na legenda da publicação em que aparecia vestido saia de crochê e óculos de sol de grife.