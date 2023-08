Maisa Silva abre álbum de viagem em resort luxuoso no Ceará

A atriz Maisa Silva aproveitou o último fim de semana em paraíso luxuoso no Ceará; confira o álbum de fotos da viagem!

No último fim de semana, a atriz e apresentadora Maisa Silva aproveitou os seus dias de pausa em um paraíso escondido. A artista viajou para a Praia da Taíba, no Ceará, onde ela se hospedou em um resort luxuoso para aproveitar seus dias de sossego.

E nesta segunda-feira, 21, a famosa decidiu compartilhar o álbum de fotos da viagem com seus seguidores. Maisa surgiu exibindo seu lindo look praiano, com biquíni tomara-que-caia e saia longa de crochê. Ela também apostou em acessórios de grife, como brincos e óculos escuros, perfeitos para amarrar o look.

"Aproveitei cada segundo e agora vou dividir esses momentos com vocês", escreveu Maisa na legenda da publicação. Ela também aproveitou para mostrar a vista maravilhosa do hotel, com muita natureza e cores vibrantes.

Nos comentários, a atriz recebeu muito amor de seus amigos e fãs, incluindo emojis de coração de seu amigo, o ator João Guilherme. "Lugar perfieto e os looks babei", escreveu seguidor. "A MAIS LINDA, NÃO TEM JEITO!", disparou outro. "Gata!", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Silvia Abravanel revela bronca que levou de Maisa nos bastidores

Na última semana, a apresentadora Silvia Abravanel fez uma revelação inesperada sobre a época em que Maisa Silva, ainda criança, apresentava o programa infantil Bom Dia & Cia, no SBT. A filha de Silvio Santos era diretora da atração e contou que seu primeiro contato com a garota foi bombástico.

Em entrevista ao podcast Flow, Silvia disse que quando chegou para dirigir a atração, ela foi surpreendida por uma bronca da menina. "Recebi a maior bronca da vida no primeiro dia de gravação. Ela falou: 'Escuta aqui: eu sou a apresentadora e você é a diretora. Você tinha que chegar primeiro que eu'", recordou.

Silvia Abravanel conta que ficou em choque. "Fiquei sem reação. Falei: 'desculpa, Maisa'. Na verdade, eu já estava na emissora. Tinha chegado bem antes e estava na sala (de produção), mas ainda não tinha descido para o estúdio. Naquele dia, todo mundo ficou me olhando. 'Levando bronca de uma criaturinha'", disse ela se divertindo com a história.

Maisa ficou no SBT por 13 anos e deixou a emissora em maio do ano passado após comandar o talk show Programa da Maisa, sua primeira atração voltada para adolescentes. Hoje, ela faz trabalhos para plataformas de streaming.