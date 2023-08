Marina Ruy Barbosa reage à beleza natural de Maisa Silva e manda recado; veja

Atriz deixou comentário na publicação da apresentadora, que comemorou 48 milhões de seguidores no Instagram

Maisa Silva atingiu a marca de 48 milhões de seguidores e usou o Instagram para agradecer aos fãs. No Ceará curtindo dias de folga, apresentadora abriu um álbum de fotos e chamou atenção. Nas imagens, a atriz aparece de cara limpa e biquíni esbajando a beleza natural.

"Passando aqui sem filtro, maquiagem ou edições, no lugar que eu mais amo, do jeito que eu me sinto mais feliz, pra agradecer vcs genuinamente por tanto carinho, amor e apoio ao longo desses anos. São 18 anos de carreira que completo agora, em agosto, mas esse agradecimento a gente pode deixar pra outro post, né?", disse.

Dona de uma carreira de sucesso e de opiniões cada vez mais fortes sobre assuntos da sociedade, Maisa completou: "Enfim, aos que sempre estiveram aqui, aos que chegam agora e aos que virão: obrigada! Espero poder chegar até vocês do jeito mais leve possível. Sou grata por tanta troca, aprendizado e por se fazerem presentes, mesmo que de longe. Maisaticos, primos e amigos, amo vocês! Sinceramente, +A."

Nos comentários, Marina Ruy Barbosa elogiou Maisa. "Linda", disparou a intérprete da vilã Preciosa na novela "Fuzuê", da TV Globo. Carla Diaz não ficou de fora e escreveu: "Linda, você merece". "Saudades", falou Eliana. "18 anos dando aula. Era fã daquela garotinha do cabelo cacheado que nos encantou! E agora sou fã da garota incrível que você se tornou! Já nasceu pronta!", destacou Luisa Mell.