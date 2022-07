Maisa Silva esbanja beleza ao posar na praia com maiô colorido

A atriz Maisa Silva compartilhou fotos em praia durante sua viagem para o Alagoas, em que vestia um maiô com estampa colorida

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 21h54

Nesta quarta-feira, 27, Maisa Silva (20) compartilhou em seu Instagram algumas fotos em que aproveitava um dia na praia durante sua viagem para o Alagoas.

A atriz apareceu sorridente e em cima de um coqueiro vestido um maiô colorido na Praia do Patacho no estado nordestino.

“Aqui sou tão feliz”, escreveu a estrela da série da Netflix De Volta Aos 15 na legenda das quatro fotos postadas.

Larissa Manoela, amiga de Maisa, comentou: “Você me faz uma amiga muito feliz”. E a cantora Any Gabrielly do grupo Now United escreveu: “Gosto de te ver feliz assim Maisa”.

Os fãs de Maisa também adoraram a série de fotos na praia! “Linda, Maisa”, comentou um seguidor. E outra fã elogiou: “Sereia linda”.

Aproveitando a viagem!

Nesta última terça-feira, 26, Maisa compartilhou em suas redes sociais outros cliques aproveitando sua viagem para o Alagoas!

A artista apareceu nadando com um maiô preto decotado e recebeu diversos elogios dos seus seguidores.