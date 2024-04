Maisa Silva abre álbum de fotos de viagem para São Miguel dos Milagres

Maisa Silva curte alguns dias de descanso em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e abre álbum de fotos da viagem nas redes sociais; confira!

A atriz Maisa Silva passou alguns dias de descanso merecido com sua família em São Miguel dos Milagres, Alagoas. E nesta segunda-feira, 1, a famosa abriu o álbum de fotos da viagem e encantou seus seguidores com os registros maravilhosos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Maisa surgiu com um lindo vestido de crochê azul preparada para curtir um dia de praia no nordeste brasileiro. A artista ainda mostrou a linda paisagem do seu quarto de hotel luxuoso, que tinha uma linda vista ao mar de águas cristalinas. Ela ainda mostrou um look super fofo de vestido branco com bolinhas escolhido para curtir a noite.

"Acredite em milagres", iniciou ela em inglês na legenda da publicação. "Nunca me acostumo com a perfeição desse lugar... já tô com saudade do paraíso que tanto amo", declarou Maisa, que recebeu vários elogios nos comentários.

"Cada dia mais maravilhosa hein??", disse um seguidor. "Como pode ser tão gata assim?", enalteceu outro. "Perfeita demais", declarou mais um.

Confira a publicação:

Maisa Silva desabafa após comentários sobre seu cabelo

Em fevereiro, Maisa Silva usou as redes sociais para conversar com os seguidores que pediram para que ela voltasse a usar os cabelos soltos. A apresentadora explicou que entende que os comentários têm a intenção de elogiá-la, mas ela opta por manter os cabelos presos nesse momento.

De forma bem humorada, Maisa explicou em seu perfil oficial no X - antigo Twitter - que está vivendo "o drama do cabelo médio". "Para todos vocês que ficam falando pra eu usar meu cabelo solto, eu sei que é na melhor das intenções. Porém, estou vivendo o drama do cabelo médio, ok? Favor respeitar", escreveu.

A atriz contou que pretende deixar os fios cresceram novamente. "Eu só quero meu cabelo longo de volta, então vou seguir ignorando esse comprimento", explicou. Os comentários dos internautas vieram após sua participação no Domingão com Huck, exibido no dia 25 de fevereiro, em que apareceu com o cabelo preso.