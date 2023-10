Luxo e sofisticação: Mariana Rios mostra viagem de 30 dias com novo namorado

Após assumir namoro com milionário, Mariana Rios mostra fotos de viagem que fizeram pela Europa

A apresentadora Mariana Rios impressionou ao compartilhar novas fotos de sua viagem pela Europa. Nesta quarta-feira, 11, a famosa publicou os registros curtindo vários países do continente e chamou a atenção ao surgir luxuosa.

Vestindo looks estilosos e com peças de grife, a atriz esbanjou sua beleza com classe ao surgir ao lado de amigos e de seu novo namorado, o economista João Lucas Diniz. "30 dias por aí… Roma, Milão, Paris, Champagne, Budapeste, Lapônia, Helsinque", contou ela sobre a viagem.

"Seguindo o plano de às vezes não ter um plano. Simplesmente deixar acontecer! “Você nunca vai encontrar a mesma pessoa duas vezes. Nem mesmo na mesma pessoa.” Imagine então depois de uma viagem! Algum palpite sobre o próximo destino? Eu tenho!", falou.

Nos últimos dias, após assumir o novo romance, Mariana Rios foi vítima de críticas por estar namorando o ex de uma amiga. “Com tanto homem no mundo, foi escolher justo o ex da amiga?”, questionou um seguidor. “Ouvi na rede vizinha que é ex da amiga. Mulher, que coisa feia”, afirmou outro. “Assumir o ex de uma amiga é o fim”, comentou mais um.

Mariana Rios desabafou sobre futuro na música

Mariana Rios é o tipo de artista que 'joga nas 11', com experiências como cantora, apresentadora e atriz, ela adora se arriscar nas mais variadas áreas. Em 2019, ela deu uma entrevista à CARAS a qual comentou sobre seu futuro na música.

Segundo Mariana, apesar de amar se jogar em novos projetos, ela não tinha mais interesse em gravar um álbum do zero. "Decidi não gravar, porque o CD exige muito e não dá para conciliar com mais nada", disse ela, que fez seu primeiro lançamento autoral em 2009.

Com trabalhos variados em seu currículo, Mariana, que na época atuava como repórter do The Voice Brasil, confessou que não tem um ofício preferido e que apenas se agarra às oportunidades que vão surgindo em sua vida.