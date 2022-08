Luciana Gimenez recebe elogios dos fãs ao aparecer de barriga à mostra em viagem

A apresentadora Luciana Gimenez surgiu exibindo o corpão ao vestir top em viagem para Orlando com o filho caçula

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 18h59

Luciana Gimenez (53) esbanjou beleza ao aparecer de briga à mostra em fotos publicadas no seu Instagram nesta sexta-feira,5.

A apresentadora usava um top rosa neon que deixava sua barriga sarada exposta. O look ainda era composto por um shortinho branco e uma camisa da mesma cor. Para completar o visual, Luciana usou um tênis rosa neon que ornou muito bem com o top escolhido.

A mãe de dois filhos posava na porta do parque Universal Studios em Orlando com o filho caçula, Lorenzo, fruto de seu casamento com Marcelo de Carvalho.

“Por ele eu paro tudo. Hoje e sempre minha prioridade. Uma viagem mãe e filho. Cadê você Lucas ?”, escreveu a modelo na legenda e questionando o filho mais velho.

Lucas Jagger, filho do vocalista da banda Rolling Stones Mick Jagger, respondeu à pergunta da mãe nos comentários: “Chegando em 24”. E a mãe coruja respondeu: “Te esperamos”.

Os fãs de Luciana amaram o post da apresentadora e rasgaram elogios por comta de sua boa forma! “Gostosura”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Lu, você sempre muito linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Viagem com o caçula!

Na última quinta-feira, 4, Luciana compartilhou outras fotos ao lado do caçula Lorenzo, se preparando para a viagem.

A dupla apareceu na garagem do apartamento milionário em São Paulo de malas prontas para a vigem aos Estados Unidos.