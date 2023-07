Luciana Gimenez encanta seguidores ao abrir álbum de fotos de viagem com o filho

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu seguidores ao compartilhar fotos de viagem com o filho mais novo

Neste sábado, 15, Luciana Gimenez encantou seus seguidores ao compartilhar fotos em seu Instagram de viagem com o filho mais novo. A dupla está realizando diversos passeios pelo Amazonas e a mãe coruja compartilha tudo nas redes sociais.

Na primeira de sete fotos, a apresentadora surgiu deitada em uma rede ao lado do filho mais novo, Lorenzo. O menino é fruto do antigo relacionamento de Luciana com seu ex-marido Marcelo de Carvalho.

Mãe e filho ainda aparecerem cozinhando, comendo e fazendo tarefas na beira de um rio. A dupla estava na cada de uma família ribeirinha do estado do Norte brasileiro.

“Fomos conhecer uma família ribeirinha e ficamos encantados com a conexão que eles têm com a natureza. Que privilégio poder vivenciar tudo isso bem de pertinho com meu amorzinho”, escreveu a comandante do programa “SuperPop” na legenda das fotos.

Os seguidores de Luciana adoraram as fotos e a iniciativa de mãe e filho, e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Olha que lindo o olhar do Lorenzo para cada detalhe. Se vê que ele está amando, ele parece ser um garoto de luz enorme”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “O simples junto à natureza, é encantador”.

“Que lindos! Vendo de perto a simplicidade das pessoas menos favorecidas, e para a Lu e o Lo que vivem viajando para os melhores lugares, essa experiência do simples é contagiante, para eles e para nós”, elogiou uma seguidora. Uma admiradora ainda escreveu: “Lu, mãe raiz”.

Esta não é a primeira vez que Luciana compartilha momentos de sua viagem ao Amazonas com o filho. Nessa sexta-feira, 14, a estrela compartilhou um vídeo em que mostrava detalhes do passeio que fez durante a viagem.

“Conhecendo a parte mais rica do nosso Brasil: Amazonas é, sem dúvidas, dona de um beleza enorme. No nosso primeiro dia de passeio, tive a oportunidade de mostrar para o Lolo tudo isso de perto”, escreveu a mãe de Lucas e Lorenzo na legenda do clipe.

Viagem polêmica!

Esta não é a primeira viagem que Luciana faz nas férias. A apresentadora da RedeTV foi para Jerusalém passear e conhecer a cidade. Porém, ao visitar um ponto turístico e religioso, Luciana causou polêmica.

A musa vestia roupas curtas e com decote, o que desagradou alguns seguidores. As críticas foram tantas que a mãe de Lucas e Lorenzo teve que tomar uma atitude drástica e anunciou em suas redes: “Bom dia! Passando para avisar que qualquer pessoa que for mal-educada nos meus posts eu vou dar block”.