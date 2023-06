Ao postar fotos de viagem, Luciana Gimenez causa polêmica e dispara: “Vou dar block”

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou as fotos de sua viagem a Israel e teve que tomar atitude drástica com comentários de seguidores

Neste domingo, 25, Luciana Gimenez foi ao seu Instagram compartilhar com seus seguidores algumas fotos da viagem que está fazendo a Israel. Porém, o álbum de fotos causou polêmica entre os seguidores e a apresentadora teve de tomar uma atitude drástica.

Ao chegar em Israel neste final de semana, a comandante do programa ‘Superpop’ surgiu em pontos religiosos na cidade de Jerusalém. O look escolhido para este primeiro dia de viagem foi um vestido preto com um recorte no meio, que deixava a barriga e a parte de baixo dos seios da estrela à mostra.

“Nesse lugar sagrado e de grande importância para os judeus, venho abrir meu coração e depositar minha fé. O Muro das Lamentações é um lugar histórico que representa a aliança de Deus com o povo de Israel. São mais de dois mil anos de muitas histórias e fé que passaram e passam por aqui. O encontro do passado, com o presente e rumo ao futuro”, explicou a apresentadora da RedeTV na legenda das fotos postadas.

Uma parte dos seguidores adoraram as fotos da estrela em sua viagem e elogiaram nos comentários do post! “Tá certo, Gimenez. Tem que pagar promessa, não pode esquecer que você está melhor”, comentou um fã se lembrando do acidente de ski sofrido por Luciana no começo do ano. Outro seguidor ainda comentou: “Espiritualidade é tudo”.

Porém, uma outra parte dos seguidores achou que o look escolhido pela apresentadora foi desrespeitoso com o lugar religioso em que ela estava. “Essa roupa é uma verdadeira falta de respeito com o lugar, que horror”, escreveu uma seguidora. E outra internauta escreveu: “Tudo pelo like, já colocou sabendo que ia dar Ibope, sem noção essa mulher”. Uma espectadora ainda comentou: “Faltou respeito”.

Uma admiradora ainda saiu em defesa da mãe de Lucas e Lorenzo e escreveu: “Tanta gente julgando a roupa, mas isso não quer dizer absolutamente nada. A Luciana é livre, dona do próprio nariz, quem tá julgando pode até cometer coisas piores. Tá linda, Luciana”.

E nesta segunda-feira, 26, após as discussões acaloradas nos comentários da postagem, Luciana interrompeu as imagens da viagem em seus stories para dar um recado e tomar uma atitude drástica. A musa da televisão escreveu: “Bom dia! Passando para avisar que qualquer pessoa que for mal-educada nos meus posts eu vou dar block”.

Reprodução: Instagram

Causando!

Esta não é a primeira vez que Luciana causa controvérsia em suas redes sociais. Um look escolhido e usado pela apresentadora nos bastidores de seu programa gerou polêmica e desagradou alguns espectadores.

A peça polêmica escolhida pela estrela foi uma camisa transparente que, como Luciana não usava sutiã, deixou seus seios à mostra. Apesar de receber diversos elogios, muitas críticas à morena surgiram nos comentários.