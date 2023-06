Luciana Gimenez causa controvérsia ao surgir com look transparente: “Pra quê?”

A apresentadora Luciana Gimenez causou controvérsia entre seus seguidores ao posar com look transparente nos bastidores de gravação

Nesta quarta-feira, 21, Luciana Gimenez causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de seu look. O look escolhido pela apresentadora para gravar seu programa, o ‘Superpop’, gerou polêmica entre seus seguidores.

A apresentadora do canal RedeTV! surgiu com um look transparente que mostrava o corpo escultural. A peça transparente e com brilhante deixava os seios da famosa à mostra. Para completar o visual, Luciana apostou em uma saia preta.

“Hoje é dia de Superpop, espero vocês”, escreveu a mãe de Lorenzo Fragalli e Lucas Jagger na legenda da postagem contendo três fotos feitas por Whagner Duarte.

A escolha do look da famosa causou polêmica nos comentários. Alguns seguidores não gostaram da escolha da roupa, por acharem muito vulgar. “Falta elegância, sobra nudez”, escreveu uma seguidora. E outra ainda criticou: “Respeite pelo menos seus filhos, Luciana. Você era tão recatada e agora achou de se mostrar. Pra quê? Você não precisa disso”. E outra espectadora desaprovou: “Não tem motivo pra tanta exposição”.

Porém, boa parte dos seguidores aprovou a decisão de look de Luciana e rasgaram elogios nos comentários das fotos! “Gimenez, você é poderosa”, comentou um fã. Outra seguidora elogiou: “Arrasou na produção”. E um admirador escreveu: “Arrasou”.

“Look babadeiro”, comentou uma espectadora. E outro seguidor ainda declarou: “Que mulher linda”. E uma admiradora reagiu às fotos dizendo: “Deusa”.

Esta não é a primeira que Luciana polemiza com o look escolhido. Recentemente, a apresentadora surgiu em um luxuoso hotel de São Paulo com um vestido todo estrategicamente recortado que deixava sua cintura e pernas à mostra. Apesar de diversos elogios, alguns seguidores acharam a escolha da roupa muito ousada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Mãe!

Na semana passada, a apresentadora do ‘Superpop’ encantou seus seguidores ao surgir ao lado de seu filho mais novo, Lorenzo, e a cachorrinha da família Evee. O menino de 13 anos, fruto do antigo relacionamento de Luciana com o empresário Marcelo de Carvalho, recebeu diversos elogios dos fãs da morena.

“Lolozito e sua Evee passando na sua timeline para vocês ficarem com o coração quentinho nesse frio de São Paulo”, escreveu a apresentadora da RedeTV na legenda da publicação.