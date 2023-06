Luciana Gimenez causa polêmica ao quase mostrar demais com vestido: “Recalque”

A apresentadora Luciana Gimenez posou com um vestido branco e quase mostrou demais em novas fotos que causaram polêmica entre seguidores

Nesta sexta-feira, 2, Luciana Gimenez deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram novas fotos com um look em que ostentava sua boa forma e quase mostrava demais com os recortes na peça.

A apresentadora posou para fotos sensuais feitas por Whagner Duarte em um hotel de luxo em São Paulo com pouca iluminação em poses ousadas. Além de posar e fazer carão, a comandante do programa ‘Superpop’ ainda fez careta para uma das três fotos publicadas.

Luciana surgiu encantadora com um vestido longo branco cheio de recortes estratégicos. A peça era aberta na cintura e mostrava detalhes do corpo escultural da apresentadora. O look da comandante do programa na RedeTV ainda tinha fenda lateral, que mostrava as pernas torneadas da mãe de Lucas Jagger à mostra.

“Tem dias que vão dizer que você não deve usar tal roupa, se portar de tal jeito ou simplesmente vão querer moldar seu jeito de viver”, começou escrevendo a apresentadora do podcast “Bagaceira Chique” na legenda das fotos.

A morena continuou sua mensagem: “Não somos perfeitos e nem seremos. Então, viva. Viva da maneira que te faz sorrir, viva da maneira que quando você se lembrar, sinta saudades daquele dia e principalmente viva da maneira que te fará feliz. Da vida a gente só pode levar as experiências que pudemos desfrutar”.

Os seguidores da apresentadora se dividiram em relação às fotos postadas. “Eu não usaria esse tipo de roupa”, comentou uma seguidora. E outra criticou as fotos: “Muito vulgar, não caiu bem”.

Porém, muitos seguidores saíram em defesa de Luciana e rasgaram elogios à comandante do Superpop! “Passada com a quantidade de mulher vindo aqui destilar a raiva numa foto tão linda, num corpo incrível, enfim, recalque que fala”, escreveu uma fã. E outra seguira elogiou: “Você é referência em elegância e sensualidade, sem jamais ser vulgar”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Elegância!

Não é de hoje que Luciana para as redes sociais quando compartilha seus looks. Recentemente, a musa causou comoção ao mostra a peça escolhida para comparecer a um casamento.

A ex-esposa de Marcelo de Carvalho surgiu com um vestido preto com transparência que exibia sua boa forma e corpo escultural com a peça que ficava colada em seu corpo e dava destaque para suas pernas.