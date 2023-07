Luciana Gimenez encanta ao mostrar detalhes de viagem com o filho: “Divino”

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou com seus seguidores alguns momentos da viagem que está fazendo com o filho

Nesta quinta-feira, 13, Luciana Gimenez encantou as redes sociais ao compartilhar em seu Instagram alguns detalhes de sua viagem de férias. A apresentadora está passeando pelo estado do Amazonas.

A comandante do programa “SuperPop” está acompanhada de seu filho mais novo, Lorenzo Fragalli, que é fruto do seu antigo relacionamento com o empresário Marcelo de Carvalho. Mãe e filho surgiram curtindo diversos pontos turísticos na Amazônia.

Entre os passeios feitos pela dupla estavam um passeio de barco para ver o encontro das águas do Rio Negro e Solimões, participaram de uma pesca de peixes e ainda visitaram a comunidade indígena Cipiá.

“Conhecendo a parte mais rica do nosso Brasil: Amazonas é, sem dúvidas, dona de um beleza enorme. No nosso primeiro dia de passeio, tive a oportunidade de mostrar para o Lolo tudo isso de perto”, escreveu a apresentadora na legenda do vídeo que mostrava o passeio.

Os seguidores de Luciana adoraram o vídeo de viagem e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Que lugar maravilhoso! Quero muito conhecer. Aproveitem, vocês merecem”, escreveu uma fã. Outra seguidora escreveu: “Maravilha Lu você mostrar essa maravilhosa Amazônia”. Uma admiradora ainda comentou: “Simplesmente divino”.

“O Brasil é lindo. Nossa riqueza de cultura é nosso diferencial”, declarou uma seguidora. Outra amiga de Luciana escreveu nos comentários: “Que fantástico! Lolo amou, né?”. E outra espectadora ainda comentou: “Lu, amei a iniciativa”.

Outra viagem!

Esta não é a primeira viagem que Luciana faz nas férias. A apresentadora da RedeTV foi para Jerusalém passear e conhecer a cidade. Porém, foi desacompanhada dos filhos.

A viagem foi registrada e compartilhada nas redes sociais, porém, uma dessas postagens gerou uma grande polêmica. Luciana foi criticada pelos seus por usar uma roupa curta em um local religioso na cidade.

As críticas foram tantas que a mãe de Lucas e Lorenzo teve que tomar uma atitude drástica e anunciou em suas redes: “Bom dia! Passando para avisar que qualquer pessoa que for mal-educada nos meus posts eu vou dar block”.