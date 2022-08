Lore Improta e Leo Santana viajam com a família inteira para a Disney: "Partiu"

Curtindo as férias de uma maneira especial, Leo Santana e Lore Improta embarcam com a família para Orlando, Flórida

Redação Publicado em 29/08/2022, às 13h18

Modo férias ativado! Nesta segunda-feira, 29, a dançarina Lore Improta (28) e o cantor Leo Santana (34) embarcaram para curtir uma viagem especial com a família inteira! Os papais da pequena Liz, de 11 meses estão indo para Orlando, na Flórida.

Através de seu perfil no Instagram, Lore Improta compartilhou uma foto com a família inteira reunida no aeroporto, e anunciou que estão indo curtir uma viagem para a Disney.

Na legenda do post, Lore escreveu: "Partiu DISNEY!!! Quem vai acompanhar essa trip da nossa #FamiLiz?! Vai ser incrível. É a realização de um sonho! (e já começamos com os balões não querendo colaborar… entenda nos stories", disse.

Nos stories, Lore também mostrou os preparativos para curtir essa viagem ao lado da família, e se mostrou bastante animada para compartilhar os momentos com a FamiLiz.

Veja o post de Lore Improta com a família:

Lore Improta e Leo Santana fazem festinha para celebrar o 11º mêsversário da filha

Recentemente, Lore Improta e Leo Santana comemoraram mais um mês da pequena Liz, que completou o seu décimo primeiro mês de vida. Para celebrar essa data especial, os artistas organizaram uma festinha especial, toda temática.

É claro que eles fizeram questão de registrar o momento e publicaram uma série de fotos nas redes, mostrando com detalhes o evento que contou com a temática Tal Pai, Tal Filha, já que Leo e a herdeira estavam com o mesmo look.

