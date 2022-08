Lore Improta e Leo Santana fazem festinha para celebrar o 11º mêsversário da filha

Lore Improta e Leo Santana prepararam uma festa especial para curtir os 11 meses da filha Liz

Nesta sexta-feira, 16, Lore Improta (28) e Leo Santana (34) estão em festa! Isso porque, a filha do casal, Liz, está completando o seu décimo primeiro mês de vida. Para celebrar essa data especial, os artistas organizaram uma festinha especial, toda temática.

É claro que eles fizeram questão de registrar o momento e publicaram uma série de fotos nas redes, mostrando com detalhes o evento que contou com a temática Tal Pai, Tal Filha, já que Leo e a herdeira estavam com o mesmo look.

Os dois apostaram em uma camiseta do Bulls, um dos times de basquete favorito do patriarca da família. Além da camiseta temática, o bolo também fazia referência ao time americano, além de toda a decoração contar com bexigas vermelhas.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo: "11 meses da nossa bb feLIZ. E como vocês falam que eles se parecem demais, tinha que ser esse tema né? TAL PAI TAL FILHA. Vestindo iguais para relembrarmos a saga do basquete que mamãe teve esse ano. Agora é se preparar para a festa de 1 aninho de Lilica."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Eu não tenho estrutura pra essa família linda!", escreveu outro. "O tempo passou voando!", falou um terceiro.

Confira as fotos que Lore Improta e Leo Santana fizeram durante a festinha de mêsversário da filha, Liz:

