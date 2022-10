Karoline Lima embarca para o Brasil com a filha, Cecília: "Estamos indo"

A modelo Karoline Lima postou uma foto no aeroporto e contou que está voltando para o Brasil com a filha

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 16h34

Karoline Lima (26) revelou aos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 26, que está embarcando para o Brasil com a filha, Cecília (3 meses).

A influenciadora digital compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece com a herdeira, fruto de seu relacionamento com Éder Militão (24), no aeroporto de Bajaras, em Madrid, na Espanha, e falou sobre a viagem.

"Brasil, estamos indo", escreveu a modelo na legenda da publicação, mostrando que também está trazendo suas cachorrinhas de estimação.

Karol e Militão, o zagueiro do Real Madrid, terminaram o relacionamento antes do nascimento de Cecília. Quando os dois estavam juntos, ela se mudou para a Espanha para ficar ao lado do amado, contudo, confessou que não faria isso novamente. "Se o próximo namorado que eu arrumar morar fora do país, ele que vá morar em São Paulo. Eu não enfrento mais essa disputa, não", afirmou ela.

