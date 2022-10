Karoline Lima, ex de Éder Militão, fala sobre mudar de país por causa de amor

A influenciadora Karoline Lima estará de volta ao Brasil e desabafou em tom de brincadeira sobre ter se mudado por causa do namorado

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 21h23

Em suas redes sociais, a influenciadora Karoline Lima (28) tem mostrado um pouco de como será sua volta para sua terra natal, o Brasil. A loira decidiu se mudar de volta depois de sua separação polêmica com o jogador de futebol Éder Militão.

Karoline irá voltar com a filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, e suas cachorras. Mas para viajar, ela está sofrendo com algumas burocracias. Primeiro, ela precisou esperar o passaporte da filha ficar pronto, e agora, ela está tendo que providenciar documentos para seus animais.

“Se o próximo namorado que eu arrumar morar fora do país, ele que vá morar em São Paulo. Eu não enfrento mais essa disputa, não”, brincou a influenciadora, falando sobre o fato de ter tanta burocracia para voltar ao país que nasceu.

Karoline Lima brinca sobre voltar ao Brasil - Créditos: Reprodução / Instagram

A influenciadora está de volta ao Brasil após uma separação conturbada com o jogador Éder Militão, pai de sua filha, Cecília. O casal passou por altos e baixos para conseguir definir um divórcio que agradasse aos dois, tendo que partir para meios jurídicos.

