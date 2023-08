Karoline Lima chama atenção ao renovar o bronze em Madrid: “O ex chora”

Voltaram? Karoline Lima causa alvoroço nas redes sociais com cliques ousados na cidade do ex, Éder Militão

A influenciadora digital Karoline Lima causou com uma publicação ousada em suas redes sociais nesta terça-feira, 15. A loira colocou o corpão para jogo ao renovar o bronze e curtir o melhor do verão Europeu em Madrid, na Espanha. Acontece que essa é a cidade onde mora seu ex-namorado, Éder Militão.

Alguns seguidores, inclusive, especularam que os registros teriam sido clicados na beira da piscina do jogador de futebol. Inclusive, recentemente, Karoline confirmou que visitou a mansão do craque do Real Madrid com a filha do casal, a pequena Cecília, que tem apenas um aninho e está curtindo a temporada europeia ao lado da mãe.

Nos comentários da publicação em que Karoline aparece fazendo caras e bocas ao posar com um maiô cavado rosa, os fãs apontaram um possível reconciliação do antigo casal: “O cara já está lesionado, ainda tem que conviver com a ex gostosa andando de maiô cavado pela casa. Pobre do Militão”, brincou um admirador. “O ex chora”, disse outro.

Alguns seguidores, inclusive, apoiaram a possível reconciliação: “Karoline saiba que a gente te perdoa se quiser voltar com ele”, disse uma admiradora. “O importante é que seja feliz”, comentou outra. “Depois quero dicas de hotéis aí, Karoline”, uma fã brincou com a suposta hospedagem da influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Vale lembrar que Karoline deu à luz a sua primeira filha em meio a um término conturbado com o ex-namorado e pai de neném, Éder. Depois do fim do relacionamento, a loira chegou a se relacionar com o modelo Gui Araújo, mas colocou um ponto final na relação, assim como o jogador, que terminou com a influenciadora Cassia Lourenço recentemente.

Sensitiva prevê volta de Éder Militão e Karoline Lima:

Antes de surgirem especulações sobre uma possível reconciliação, a sensitiva Lene aproveitou os acontecimentos polêmicos na festa de um aninho da filha do ex-casal para fazer uma previsão sobre o futuro do relacionamento entre o jogador de futebol do Real Madrid e a influenciadora digital; relembre detalhes da previsão.