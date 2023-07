Sensitiva prevê volta de Éder Militão e Karoline Lima após festa de filha

Lene Sensitiva aproveita interações de Karoline Lima e Éder Militão para prever retomada de antigo relacionamento

Nesta última segunda-feira, 10, a internet foi tomada pelas polêmicas e diversões da festa de um ano de idade de Cecília, filha de Éder Militão e Karoline Lima. Já nesta terça-feira, 11, a sensitiva Lene aproveitou os acontecimentos para fazer uma previsão sobre o ex-casal formado pelo jogador de futebol do Real Madrid e pela influenciadora digital.

Lene compartilhou em suas redes sociais uma captura de tela na qual Éder e Karoline aparecem dançando, seguida por uma frase: “Éder Militão dá carona a Karoline após festa de Ceci, filha do ex-casal”. Já na legenda da postagem, a sensitiva escreveu: “A ex do Éder Militão vai voltar a ser atual. E a atual vai virar ex”.

O ex-casal deu o que falar durante o aniversário. Os papais de Cecília posaram para as fotos juntos, dançaram e cantaram na roda de pagode da celebração de um ano da pequena. Quando estavam juntos no palco, os internautas notaram a ausência de um acessório bem importante de Militão: sua aliança. O craque da Seleção Brasileira vive um relacionamento com Cássia Lourenço, que estava na festa mas acabou indo embora no meio da comemoração.

De acordo com o perfil de fofocas no Instagram, Gossip do Dia, a atual namorada do jogador pediu para que uma amiga ficasse de olho em Éder após ela ir embora com um semblante sério. A mesma convidada em questão foi vista arremessando uma lata de doce contra Karoline, sendo expulsa da festa pela família do atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lene Sensitiva (@lenesensitiva)

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial. Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para a festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, pelos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.