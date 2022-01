Juliana Paes aproveita jantar romântico com o marido, Dudu Bastista: ''Casalzão''

Nos Alpes Franceses, Juliana Paes curte jantar romântico com o marido, Dudu Batista

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 14h48

Juliana Paes (42) curtiu um momento de muito amor com o marido, Dudu Batista, na noite da última quarta-feira, 26.

O casal está aproveitando dias de descanso nos Alpes Franceses com os filhos, Pedro e Antônio, e deram uma escapadinha para desfrutarem de um momento a sós.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou cliques sensuais com o amado e chamou a atenção dos seguidores.

"…vivent des vibrations de l'amour… [Viva vibrações de amor]", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de comentar: "Que chique esse casal", "Nada melhor que um momento a dois para um casal", "Lindos demais, aproveitem pq vcs merecem", dispararam.

CONFIRA O ENCONTRO DE JULIANA PAES E DUDU BATISTA