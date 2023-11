Jakelyne Oliveira abre álbum de fotos de sua viagem romântica com Mariano

A modelo Jakelyne Oliveira fez uma viagem romântica com o cantor Mariano para as Ilhas Maldivas, e compartilhou as fotos nas redes sociais

Jakelyne Oliveira usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 23, para abrir o álbum de fotos da viagem romântica que fez com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, para as Ilhas Maldivas. No local, aliás, o artista pediu a modelo em casamento.

Aproveitando o dia de TBT, a ex-participante do reality A Fazenda 12, da Record TV, compartilhou no feed do Instagram algumas fotos do passeio de barco que fez com o amado, com quem está junto há três anos.

A famosa também dividiu com os seguidores outras imagens em que os dois aparecem admirando a linda paisagem, e um vídeo em que ela mergulha no mar cristalino. "Aproveitando o #tbt para postar mais umas fotinhas dessa viagem incrível", escreveu Jake na legenda da publicação.

Vale lembrar que a ex-peoa anunciou o noivado no último dia 15. Na ocasião, ela postou o vídeo do momento em que Mariano fez o pedido. Enquanto estavam pedalando em uma passarela com uma vista deslumbrante para o mar, o casal decidiu parar para posar para as câmeras, com beijos e abraços. Foi nesse instante que o cantor se ajoelhou. "Eu disse SIIIIIM, para o amor da minha vida!", contou ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira (@jaakelyne)

Jakelyne Oliveira expõe detalhes de vida a dois com Mariano

Juntos há três anos, o casal Jakelyne Oliveira e Mariano são a prova viva que dá para viver uma vida a dois e manter suas individualidades. Em participação no PODCAST CARAS, eles revelaram que têm quartos separados no apartamento que moram juntos há alguns meses.

"Cada um no seu espaço também, né? Porque por mais que nós vivamos dentro da mesma casa, a gente tem muito respeito. Quando eu tô mais irritada, estressada, ele respeita o meu espaço, assim como eu respeito dele", disse ela, que completou: "Meu guarda-roupa fica em outro quarto, que é uma suíte. Então o banheiro da suíte praticamente é meu, ele usa o de cima". Confira a entrevista!