Jakelyne Oliveira rebate comentários após exibir anel de noivado caríssimo: ‘Cobrança chata’

Influenciadora Jakelyne Oliveira exibe detalhes de aliança luxuosa e rebate críticas sobre a escolha do noivo, o cantor Mariano

Jakelyne Oliveira e Mariano estão vivendo em um conto de fadas! O cantor realizou o tão esperado pedido de casamento à beira-mar nas Maldivas com um anel luxuoso de valor exorbitante. No entanto, ao compartilhar detalhes da joia em suas redes na última segunda-feira, 20, a influenciadora se deparou com alguns comentários sobre a escolha do noivo.

Nos stories do Instagram, Jakelyne compartilhou detalhes da aliança de noivado. O anel luxuoso, feito de ouro branco e cravejado com um solitário de diamante, está avaliado em cerca de R$20 mil. Além disso, a influenciadora revelou que sabia que seu amado estava pesquisando sobre joias, mas tentou não criar muitas expectativas em relação ao pedido.

Jakelyne exibe aliança de noivado com Mariano - Reprodução/Instagram

Mariano, que estava ao lado da amada durante o registro, também contou que estava se planejando para noivar no próximo ano, mas mudou de ideia quando surgiu a oportunidade de fazer uma viagem dos sonhos com a namorada, que se tornou sua noiva. Mas os seguidores da musa repararam que ele não estava usando uma aliança.

Na sequência, vários admiradores do casal questionaram o motivo pelo qual o sertanejo escolheu não usar o símbolo. Em resposta às críticas, Jakelyne não se conteve e rebateu as opiniões: “Oh cobrança chata em meu povo. Até abrir essa caixinha nem sabíamos que homem usava aliança de noivado”, desabafou.

“Fomos pesquisar para entender e vimos que usa quem quer, ou seja, não é uma obrigação”, Jakelyne mostrou que os comentários não ofuscaram sua alegria no momento especial: “Vocês se apegam a umas coisas tão minúsculas que eu fico passada, sério”, a influenciadora legendou outro registro e finalizou o assunto.

Jakelyne rebate comentários após exibir aliança de noivado com Mariano - Reprodução/Instagram

O pedido de casamento de Jakelyne e Mariano:

Jakelyne Oliveira e Mariano vão subir ao altar em breve! Na última quarta-feira, 15, a influenciadora digital anunciou em suas redes sociais que está pronta para oficializar a união com a dupla de Munhoz. Após três anos de namoro, o sertanejo fez o pedido especial durante uma viagem luxuosa às Maldivas, marcando o tão sonhado "sim" do casal.

Enquanto estavam pedalando em uma passarela com uma vista deslumbrante para o mar, o casal decidiu parar para posar para as câmeras, com beijos e abraços. Foi nesse instante que Mariano se ajoelhou! Visivelmente surpresa e emocionada, Jakelyne aceitou o pedido e se derreteu pelo noivo; confira registros do momento especial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira (@jaakelyne)

Por que Mariano e Jakelyne Oliveira têm quartos separados?

Juntos há mais de três anos, Jakelyne Oliveira e Mariano deram um novo passo no relacionamento com o início do noivado. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que o casal mora no mesmo apartamento, mas preferem ter quartos separados. Em recente participação no PODCAST CARAS, o casal apaixonado explicou a decisão de ter espaços individuais em casa.