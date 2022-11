Jade Picon mostra detalhes de dia de passeio no Catar com look típico do país árabe

Atriz Jade Picon aproveita dia sem jogo do Brasil para conhecer locais de Doha, visitando mercado popular

A atriz Jade Picon (21) mostrou em suas redes sociais nesta terça-feira, 29, que aproveitou o dia sem jogo do Brasil no Catar pela Copa do Mundo para passear por Doha, capital do país árabe asiático. Ela até visitou o mercado mais popular da cidade.

“Colecionando novas memórias em novos lugares”, escreveu a atriz na legenda da publicação feita em seu perfil oficial no Instagram. No ar pela novela das nove da Rede Globo, Travessia, ela curtiu o dia nas ruas da capital catari, passando pelo Souq Waqif, mercado mais popular de Doha.

O destaque que os seguidores notaram foi o look escolhido pela influenciadora. Ela apareceu usando uma roupa super típica dos países árabes, com um vestido de seda e um lenço em sua cabeça. Ambos de cores douradas.

Jade acabou chegando no Catar apenas para o segundo jogo da Seleção Brasileira, que acabou ganhando da Suíça por 1 x 0, com um belo gol de Casemiro. “Vim com o pezinho quente”, brincou ela em seu Instagram, posando na arquibancada do Estádio 974.

Veja a publicação de Jade Picon nas ruas de Doha, no Catar com look tipicamente árabe:

Jade Picon assiste jogo da seleção brasileira diretamente do Catar

Jade também compartilhou com os seus fãs o momento em que desembarcou no país para acompanhar os jogos da seleção brasileira. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou um pouco de sua chegada no país árabe, desde a viagem até o hotel. “Boa noite já em Doha! Tô pronta para o jogo. Palpites para o resultado?”, escreveu ela na legenda da publicação que fez.

A atriz assistiu a partida entre Brasil e Suíça, que acabou em 1 x 0 para o Brasil. No seu Instagram ela também compartilhou o look escolhido para o estádio. Um conjunto verde e off-white, composto por calça flare e camiseta polo. O tênis verde e os detalhes em verde na maquiagem fecharam o visual com chave de ouro.