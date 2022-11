Jade Picon desembarca no Catar para assistir a Copa do Mundo

Influenciadora e atriz Jade Picon chega ao país árabe para ver jogo da Seleção Brasileira

A atriz Jade Picon (21) desembarcou no Catar para assistir pela primeira vez um jogo da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. A morena assistiu a partida entre Brasil e Suíça, que acabou em 1 x 0 para a seleção canarinha, com gol marcado pelo volante Casemiro, válido pela fase de grupos do mundial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou um pouco de sua chegada no país árabe, desde a viagem até o hotel. “Boa noite já em Doha! Tô pronta para o jogo. Palpites para o resultado?”, escreveu ela na legenda da publicação que fez.

Nas fotos do post, ela mostra detalhes de seu look para a partida, um pouco de seu quarto no hotel e a vista que ele proporciona. Além disso, ela mostrou de pertinho a maquiagem que elegeu para sua primeira vez vendo a seleção em uma Copa do Mundo.

Veja a publicação de Jade Picon pronta para ir ao jogo do Brasil pela Copa do Mundo:

Copa do mundo!

Jade Picon deixou seus seguidores babando ao revelar seu look para torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. Na última quinta-feira, 22, a influenciadora apareceu vestindo um biquíni verde por baixo de um cropped e uma saia amarela que foram feitos por Jade a partir de uma camiseta recortada.