Irmã de Juliana Paes surge em fotos raras com a atriz ao ter sonho realizado: ''Tão feliz''

25/09/2022

A irmã de Juliana Paes, Mariana Paes, teve um sonho realizado pela atriz. Neste domingo, 25, a famosa compartilhou fotos do momento especial com a grande amiga e contou o que fez para surpreendê-la.

Bem estilosas, as irmãs aparecerem curtindo Paris, na França. Enquanto Juliana Paes apostou em um casaco listrado, Mariana Paes foi de casaco preto fazer o passeio na Cidade Luz.

De óculos escuros, elas surgiram sorridentes nos registros. "Mana e eu em Paris! Tão feliz que consegui trazê-la e realizar esse sonho dela", contou a atriz sobre ter conseguido fazer um desejo da irmã se tornar realidade.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os cliques na Europa. "Maravilhosas", falaram os fãs. "Lindas", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Juliana Paes parou tudo em sua rede social ao compartilhar fotos de um ensaio que fez sem roupa. Completamente nua, cobrindo apenas o necessário com um pano a musa esbanjou seu corpaço escultural com atitude.

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão

Tempos atrás, Juliana Paes impressionou ao mostrar um pouco da decoração de uma das salas de sua mansão. Na companhia de seu arquiteto, ela gravou vídeos exibindo os móveis do cômodo e chamou a atenção com o estilo diferente do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão e em algumas paredes, a sala principal da artista ainda têm vários enfeites luxuosos, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.

