Iran Malfitano surge agarradinho com Bárbara Borges: "Uma viagem feliz"

O ator Iran Malfitano postou fotos com a namorada, a atriz Bárbara Borges, durante uma viagem que os dois fizeram juntos

Iran Malfintano usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 25, para dividir com seus seguidores alguns registros de uma viagem que fez ao lado da namorada, Bárbara Borges, e dos dois filhos da atriz, Martin, de nove anos, e Theo, de sete anos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os dois surgem agarradinhos, com looks combinando, enquanto curtiam a bela paisagem. Na terceira foto, o casal aparece ao lado das crianças. "Recordações de uma viagem feliz", escreveu o ator na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversos elogios. "Casal lindo", disse uma seguidora. "Vocês irradiam amor e alegria", afirmou outra. "Que lindos combinadinhos", falou uma fã. "Vocês são tão perfeitos juntos", comentou mais uma. Bárbara também comentou a postagem: "Amor", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração amarelo.

Os atores, vale lembrar, participaram do reality A Fazenda 14, da Record TV, em que a atriz foi a grande campeã. Eles já se conheciam antes do programa, e no confinamento ficaram bastante próximos, mas só começaram a namorar após o fim da atração.

Iran e Bárbara se conheceram em 2002, quando trabalharam juntos na novela Malhação, da Globo, mas na época eram apenas bons amigos. Em entrevista exclusiva para a CARAS, o ator falou sobre o romance. "Sempre teve muito carinho entre a gente. Nos encontramos em diversas fases da vida, nas quais isso não aconteceria. Quando nos revimos, também não demos muita vazão por conta do jogo em si. Mas era como se a gente já estivesse junto, só não soubesse ainda", explicou.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iran Malfitano (@iran_malfitano)

Férias no Maranhão

Na última terça-feira, 22, Bárbara Borges elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza durante sua viagem. Ela está de férias e decidiu passar alguns dias no Maranhão.

A atriz, que venceu o reality show A Fazenda 14, da Record TV, visitou os Lençóis Maranhenses, e ostentou seu corpo escultural ao fazer algumas poses no lindo cenário paradisíaco, usando um biquíni amarelo. "Energia desse lugar reverbera em mim até hoje", afirmou a artista, que acrescentou a hashtag 'viagem inesquecível'.