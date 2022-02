Ingrid Guimarães abre álbum de fotos da viagem em Fernando de Noronha: ''O coração ficou''

A atriz Ingrid Guimarães publicou lindos registros da sua viagem em Fernando de Noronha com a família e amigos

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 16h35

Ingrid Guimarães (49) usou suas redes sociais nesta terça-feira, 1, para agradecer pela sua viagem para Fernando de Noronha.

No perfil do Instagram, a atriz abriu um álbum de fotos ao lado da família e da família da amiga, Giovanna Antonelli (45), diante das belíssimas paisagens do local paradisíaco.

"Eu voltei, mas meu coração ficou em agradecimento por tão poucos, mas lindos dias no meio dessa loucura. Obrigada, @dolphinnoronha e @fabidesanctis pelo acolhimento e cuidado com nossa família e amigos. Foram dias incríveis. Grata por tudo!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores se encantaram com os registros: "Que fotos mais lindas", "Essa foto de todos ficou maravilhosa", "Artistas incríveis, merecem esse descanso", dispararam.

Vale lembrar que durante a viagem Ingrid Guimarães e Giovanna Antonelli nadaram com tubarões, renovaram o bronzeado e criaram musiquinhas.

CONFIRA AS FOTOS DE INGRID GUIMARÃES EM NORONHA