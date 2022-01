Ingrid Guimarães publica vídeo divertido com Giovanna Antonelli em Noronha: ''Inimigas do fim''

Em Fernando de Noronha, Ingrid Guimarães e Giovanna Antonelli divertem a web com vídeo na praia

Ingrid Guimarães (49) e Giovanna Antonelli (45) estão aproveitando bastante a viagem em famílias em Fernando de Noronha.

Nesta segunda-feira, 31, as atrizes compartilharam um vídeo para lá de divertido no local paradisíaco e arrancaram elogios dos seguidores.

Nas imagens, as duas aparecem dançando e cantando na praia diante de um belíssimo nascer do sol.

"Com vcs: as inimigas do fim", escreveram na legenda da publicação.

"Ah que delícia", disse Fabiana Karla; "Normal mudar a passagem, difícil ir embora de Noronha", brincou Dany Bananinha; "Hahahahahahahaha eu não sei nem oq dizer pra vcs", brincou Giovanna Lancellotti.

