Gretchen e o marido mostram ruas do Catar em clima de festa por conta da Copa do Mundo

Gretchen e o marido Esdras de Souza viajaram até o país árabe para assistir os jogos do Brasil

A cantora Gretchen (63) e seu marido, o músico Esdras de Souza (49), estão no Catar para curtir a Copa do Mundo. O casal chegou nesta terça-feira, 22, e compartilhou por meio do Instagram, o clima de festa nas ruas da capital do país, Doha.

Esdras gravou a movimentação na cidade. "Olha isso minha gente!", se surpreendeu Gretchen ao passar por um grupo de torcedores.

A cantora disparou em suas redes sociais: "A gente está aqui, tudo quanto é brasileiro... tudo perdido.. Estamos procurando um mercadão pra comprar coisa, ninguém sabe nada...", disse.

O aerolook que Gretchen utilizou para a embarcar também não passou batido. A artista escolheu um outfit confortável e combinou duas peças nas cores preta e branca, mas com estampas diferentes. Apesar de parecer básico, o visual não era simples pois a bolsa da artista é um modelo de grife.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ESDRAS DE SOUZA (@esdrasdesouza)

Gretchen exibe barriga desenhada em look com cropped e choca

A cantora Gretchen mostrou seu corpaço após as últimas plásticas feitas na companhia do marido, o saxofonista Esdras de Souza, ao publicar fotos do look usado em seu último show, neste último domingo, 20.

Nos registros publicados pela Rainha do Rebolado, ela apareceu com um conjunto azul e impressionou com suas curvas. De barriga de fora ao vestir um cropped, ela provou que está com a barriga torneada e logo arrancou elogios de seus seguidores.

"Parece uma garotinha tá linda... e esse corpo", observaram os fãs ao vê-la com a roupa descolada. "Tá com corpão hein", falaram outros sobre a famosa. Ainda recentemente, Gretchen chocou ao mostrar como era durante a juventude. No registro resgatado, ela apareceu com a aparência antes das plásticas que fez nos últimos anos.