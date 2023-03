Grazi Massafera encanta ao relembrar viagem para a Bahia com affair: ''Coisa boa''

Atriz Grazi Massafera abre álbum de fotos de viagem para a Chapada Diamantina, na Bahia, na companhia do novo affair, Marlon Teixeira

A atriz Grazi Massafera (40) aproveitou o dia de TBT na quinta-feira, 30, para recordar uma viagem recente e especial para a Bahia!

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de registros dos dias que passou na Chapada Diamantina em fevereiro na companhia de seu novo affair, o modelo Marlon Teixeira (31).

Nas imagens, a loira aparece curtindo e admirando as belezas naturais do parque, como cachoeiras, cavernas e comércios locais. Em um vídeo da série, ela registrou sua sombra, agarradinha com o amado. "Coisa boa é passar pelo tempo tecendo ternura", escreveu Grazi na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Que fotos lindas", elogiou Camila Coutinho. "Que lindos", disse uma fã. "Como uma boa canceriana, aprecia as criações mais perfeitas de Deus", destacou outra. "A Chapada é sua cara, sua linda!", exaltou uma terceira. "Você é linda e humilde", comentou mais uma.

Solteira desde o início de 2022, quando terminou o namoro com o cineasta Alexandre Machafer, Grazi estaria conhecendo Marlon melhor desde o início de janeiro, quando participaram de uma ação de limpeza em Fernando de Noronha.

Vale destacar que os dois são discretos e não se pronunciaram sobre a relação. No entanto, recentemente, foram flagrados trocando beijos em aeroporto.

Confira as fotos de Grazi Massafera em viagem à Bahia:

Grazi Massafera treina com Angélica e Ingrid Guimarães

Quem decidiu sair para treinar na manhã de quinta-feira, 30, no Rio de Janeiro se deu bem! Isso porque existia a possibilidade de encontrar não apenas uma, mas três musas da televisão brasileira treinando juntinhas. Em seu Instagram, Grazi Massafera mostrou que teve um incentivo das amigas Angélica (49) e Ingrid Guimarães (50) para ir à academia.

As três posaram juntinhas em um stories publicado por Grazi, que aparece no fundo da foto com uma toalha no pescoço, acompanhada do personal Chico Salgado e de um amigo. Na selfie, Angélica também surge sorridente e exibe a boa forma com um conjunto rosa. Já Ingrid, levantou o braço para o alto e posou animada de shortinho e blusa.

