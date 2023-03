Grazi Massafera, Angélica e Ingrid Guimarães treinam juntas: “Tchurma”

Encontro de musas fitness! Grazi Massafera, Angélica e Ingrid Guimarães dão show de beleza e exibem boa forma na academia

Quem decidiu sair para treinar na manhã desta quinta-feira, 30, no Rio de Janeiro se deu bem! Isso porque existia a possibilidade de encontrar não apenas uma, mas três musas da televisão brasileira treinando juntinhas. Em seu Instagram, Grazi Massafera (40) mostrou que teve um incentivo das amigas Angélica (49) e Ingrid Guimarães (50) para ir à academia.

As três posaram juntinhas em um stories publicado por Grazi, que aparece no fundo da foto com uma toalha no pescoço, acompanhada do personal Chico Salgado e de um amigo. Na selfie, Angélica também surge sorridente e exibe a boa forma com um conjunto rosa de top e legging. Já Ingrid, levantou o braço para o alto e posou animada com shortinho e blusinha.

Ainda no clique, ficou evidente que o treino em grupo rendeu, não apenas na queima de calorias, mas também na hora de colocar o papo em dia, já que os cinco amigos surgiram sorridentes: “Nossa tchurma”, Grazi legendou a publicação, que foi compartilhada com o perfil do educador físico do trio e ainda marcou as hashtags #fofoco e #fitness.

Grazi Massafera, Angélica e Ingrid Guimarães treinam juntas - Reprodução/Instagram

Angélica e Ingrid Guimarães esnobam tanquinho de Grazi Massafera em dia de treino

Essa não foi a primeira vez que as amigas treinaram em grupo! Angélica, Ingrid Guimarães e Grazi Massafera se encontram recorrentemente na academia e em uma dessas reuniões fitness, as três posaram juntas e brincaram com o tanquinho de Grazi. Angélica e Ingrid fizeram cara de indignadas olhando para o abdomen trincado da loira.

Na legenda do clique, publicado pelo personal das musas, Chico Salgado, brincou com o comportamento do trio: "Seres cheios de "DOPAMINA" não querem guerra com ninguém. Porém não perturba as coleguinhas não que pode dar "RUIM"!! #ficaadica #dopamina #dopaminérgicas”, se divertiu com as hashtags.