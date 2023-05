Giovanna Ewbank surge coladinha com Bruno Gagliasso no rancho da família: ''Amor''

Apresentadora Giovanna Ewbank abre álbum de fotos em clima de romance com o marido, Bruno Gagliasso, no rancho da família em Membeca

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) encheu deu feed de amor ao publicar uma sequência de registros do final de semana na companhia do marido no rancho da família!

Em meio à natureza em Membeca, Paraíba do Sul, região serrana do Rio de Janeiro, a loira posou em lindos cliques abraçada com Bruno Gagliasso (41), com quem tem três filhos, Titi, Bless e Zyan. Nas imagens, ela posou usando uma calça jeans e um casaquinho azul amarrado, deixando a barriga sarad à mostra.

"Dia de trabalho e AMOR no rancho", disse Gioh ao legendar a postagem, recebendo elogios dos seguidores nos comentários. "Amo", declarou Manoel Soares. "Casal lindo", "Parece uma pintura", "Vocês são perfeitos", comentaram alguns fãs.

Recentemente, Gagliasso se declarou ao postar fotos raras com seu pai, Paulo César, admirando um lindo pôr do sol no hotel fazenda. "Ele foi quem me ensinou a respeitar, cuidar e que somos parte dela… Obrigado pai, te amo!", disse o artista.

Confira as fotos de Giovanna Ewbank no rancho da família:

Giovanna Ewbank reage ao ganhar presente 'detonado'

A apresentadora Giovanna Ewbank ganhou um presente pra lá de inusitado no último domingo, 21. Pelas redes sociais, a esposa de Bruno Gagliasso surpreendeu ao mostrar sua reação. É que a loira recebeu um tênis caríssimo, mas o item chamou atenção por ter a aparência propositalmente "detonada".

Segundo o site da marca, o sapato, avaliado em cerca de R$ 3,9 mil, é feito a mão e passa por um processo artesanal para ter um acabamento “declaradamente desgastado”, tanto no solado, quanto nos demais detalhes da peça, que parece já ter sido usada por conta de algumas "manchas" e até "rasgos" no cadarço.

“Estou muito apaixonada, olha isso (...) Meu Deus, que coisa linda!", disse ela no story do Instagram. A loira ainda fez um pedido especial para seu irmão, que é artista visual: "Luca, quero que você faça uns rabiscos aqui nele".