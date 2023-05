Giovanna Ewbank reage após ganhar presente "detonado": “Olha isso!”

Presente de Grego? Giovanna Ewbank tem reação inusitada após receber tênis "surrado" avaliado em R$ 3,9 mil

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) ganhou um presente pra lá de inusitado no último domingo, 21. Pelas redes sociais, a esposa de Bruno Gagliasso (41) surpreendeu ao mostrar sua reação. É que a loira recebeu um tênis caríssimo, mas o item chamou a atenção por ter a aparência propositalmente "detonada".

Segundo o site da marca, o sapato, avaliado em cerca de R$ 3,9 mil, é feito a mão e passa por um processo artesanal para ter um acabamento “declaradamente desgastado”, tanto no solado, quanto nos demais detalhes da peça, que parece já ter sido usada por conta de algumas “manchas” e até “rasgos” no cadarço.

Mas Giovanna ficou felicíssima com o presente: “Estou muito apaixonada, olha isso (...) Meu Deus, que coisa linda!", disse ela no story do Instagram. A loira ainda fez um pedido especial para seu irmão, que é artista visual: "Luca, quero que você faça uns rabiscos aqui nele", a apresentadora do Podcast Quem Pode, Pod contou que pretende personalizar o item.

Mais cedo, Giovanna também mostrou que a filha, Titi (9) também tem um calçado da marca, que foi personalizado pelo tio: “Tem alguém que tá muito apaixonada pelo tênis, ela não quer mais tirar”, disse Gioh. “Eu amei, do meu Tio Luca mais lindo do mundo”, a menina se derreteu pelo calçado especial e contou que o irmão também quer um sapato igual.

Giovanna Ewbank surpreende após ganhar presente "detonado" - Reprodução/Instagram

Titi Ewbank elogia tênis personalizado pelo tio, Luca - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank exibe melhores momentos da semana ao lado da filha:

