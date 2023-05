Giovanna Ewbank posa com a filha e exibe melhores momentos da semana: "Amo!"

Atriz Giovanna Ewbank exibiu momentos especiais da semana na companhia da herdeira, a pequena Titi, e do irmão, Gian Lucca

Na manhã desta quinta-feira, 18, a atriz Giovanna Ewbank (36) entrou no clima de #tbt e resolveu compartilhar com os seguidores os melhores momentos desta última semana.

Em seu perfil no Instagram, a esposa de Bruno Gagliasso (41) mostrou um pouco da correria da rotina ao dividir alguns cliques em meio a agitada agenda de compromissos.

No carrosel de fotos, Giovanna aparece nos bastidores do set de filmagens, já em outro clique ela surge bem à vontade se divertindo de biquíni, ao lado da família. Ainda, em uma das fotos, Gio e a pequena Chissomo (9), mais conhecida como Titi, trocaram chamego e encantaram por completo os admiradores.

Mas o que surpreendeu os fãs, foi o registro raro da loira ao lado do irmão, o artista plástico Gian Lucca Baldacconi.

Nos comentários da publicação, a famosa recebeu uma chuva de elogios. "É tanta beleza reunida", "Põe agitada nisso! Te amo!" , "Ameeeeei esse cabelo", "Família linda demias!", "Crianças lindas", disseram alguns.

Vale ressaltar que Giovanna Ewbank chamou a atenção ao compartilhar um vídeo usando pouca roupa, a famosa deu o que falar ao surgir de calcinha ao acordar, mesmo no frio da cidade de São Paulo.

Ela cresceu! Giovanna Ewbank se derrete com foto antiga de Titi:

Recentemente, Giovanna Ewbank recordou um clique do passado de Titi e revelou que ficou emocionada ao ver a lembrança. Pelas redes sociais, a mamãe coruja mostrou a foto em que aparece de rostinho colado com a herdeira bem pequenina.

A menina deu um show de fofura com uma carinha de criança e deixou a apresentadora saudosa agora que está deixando de ser um bebê: "Apareceu hoje pra mim e eu quase chorei precisei dividir com vocês… minha Títi com 3 aninhos (quase 7 anos atrás) o tempo voa!", Gio legendou a publicação se derretendo pela herdeira.