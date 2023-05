De calcinha, Giovanna Ewbank levanta da cama e para tudo: ''Bom dia''

Apresentadora Giovanna Ewbank choca ao levantar da cama de calcinha em pleno frio

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) chamou a atenção nesta terça-feira, 16, ao compartilhar um vídeo acordando. Usando pouca roupa, a famosa deu o que falar ao surgir de calcinha no momento, mesmo no frio da cidade de São Paulo.

No registro, a esposa de Bruno Gagliasso (41) exibiu seu bumbum empinado e chocou com suas curvas perfeitas. Vestindo uma blusa e a peça íntima preta, de modelo fio-dental, ela impressionou com sua beleza natural.

"Bom dia, SAMPA", escreveu a loira na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores logo admiraram a musa. "Que gata", elogiaram os fãs. "Que visão linda", brincaram outros.

Nas últimas semanas, Giovanna Ewbank recebeu críticas sobre como cria os filhos. Direta, ela não ficou quieta e rebateu o ataque sobre como educa os herdeiros.

Veja o vídeo de Giovanna Ewbank:

Giovanna Ewbank se explica após filho revelar que quer voltar para a África

Sempre sincera com seus fãs, a apresentadora Giovanna Ewbank se pronunciou na noite desta quinta-feira, 6, após uma declaração do filho viralizar. É que Bless revelou publicamente o desejo de voltar para a África.

Em um longo texto, ela disse que esse não é só uma vontade do pequeno, mas de toda a família. "Esse é um desejo de todos nós, afinal o Malawi faz parte da minha história também, foi lá que nos tornamos pais, nos encontramos e nos reconhecemos. Enquanto não voltamos, cercamos nossos filhos de lembranças, vídeos de nossas vivências por lá... e sempre de muita referência", declarou ela.

A esposa de Bruno Gagliasso então mandou um recado para aqueles que a criticaram. "Aos julgadores: não me surpreende nem um pouco meu filho dizer que gostaria de voltar ao Malawi. Isso me deixa orgulhosa. O que me surpreende é a profundidade, a sensibilidade dele. Como a ancestralidade é potente e está explícita nessa fala e isso jamais vou conseguir compreender…", disse.

Orgulhosa do herdeiro, ela ainda exaltou a sensibilidade que ele demonstrou. "Bless estava jogando quando pergunto qual superpoder ele queria ter. Além de querer lembrar mais de sua origem, o que é supernormal, ele fala da cura. Qual criança escolheria esse sendo fãs de tantos super-heróis como ele é? Por que não o de voar? Ser invisível? Sim. Esse é o meu filho!!!", escreveu Giovanna.