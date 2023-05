Bruno Gagliasso publica cliques raros ao lado do pai e se declara: ''Foi quem me ensinou''

Aos 41 anos, ator Bruno Gagliasso faz rara aparição com o pai, Paulo César, nas redes sociais e posta lindas fotos no rancho da família

Na manhã desta sexta-feira, 19, o ator Bruno Gagliasso (41) fez uma rara aparição na companhia de seu pai nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma sequência de vídeos ao lado do pai, Paulo César. Nas imagens, eles aparecem admirando um lindo pôr do sol ao ar livro no rancho da família, que fica em Membeca, no interior do Rio de Janeiro.

O marido de Giovanna Ewbank (36), com quem tem Titi, Bless e Zyan, aproveitou para fazer uma declaração singela: "Ele foi quem me ensinou a respeitar, cuidar e que somos parte dela… Obrigado pai, te amo!", escreveu Gagliasso ao legendar o post.

"Lindos", elogiou Gio Ewbank nos comentários. "Que lindo!", destacou Bárbara Paz. "Que lugar incrível, maravilhoso. E essa foto de pai e filho, fantástica", se derreteu uma fã. "Que pintura, viu? Como não amar?", destacou outra.

Confira as fotos de Bruno Gagliasso com o pai:

Bruno Gagliasso faz tatuagem com homenagem para Fernando de Noronha

O ator Bruno Gagliasso fez novas tatuagens em seu corpo! Recentemente, ele foi ao estúdio de tatuagem de Sabrina Conde e fez duas novas tattoos no braço.

Desta vez, ele decidiu homenagear Fernando de Noronha, que é um local que mora em seu coração e onde costuma tirar férias em família. Ele escreveu as coordenadas geográficas de Noronha na parte interna do antebraço, bem abaixo de uma tatuagem dele com a filha mais velha, Titi.

Além disso, o artista escreveu a expressão 'Rock and Roll' no braço, bem ao lado das tatuagens de um leão e de um passarinho.