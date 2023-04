Bruno Gagliasso faz tatuagem com homenagem para Fernando de Noronha

Bruno Gagliasso faz novas tatuagens e decide homenagear um local que mora em seu coração

O ator Bruno Gagliasso fez novas tatuagens em seu corpo! Nesta quinta-feira, 20, ele foi ao estúdio de tatuagem de Sabrina Conde e fez duas novas tattoos no braço.

Desta vez, ele decidiu homenagear Fernando de Noronha, que é um local que mora em seu coração e onde costuma tirar férias em família. Ele escreveu as coordenadas geográficas de Noronha na parte interna do antebraço, bem abaixo de uma tatuagem dele com a filha mais velha, Titi.

Além disso, o artista escreveu a expressão 'Rock and Roll' no braço, bem ao lado das tatuagens de um leão e de um passarinho.

Giovanna Ewbank rebate críticas após comentário do filho do meio, Bless

Há pouco tempo, uma declaração do filho do meio de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Bless, deu o que falar nas redes sociais. O menino contou que gostaria de voltar para a África, que é o continente onde nasceu. Então, a artista se pronunciou para explicar a declaração do menino. "Esse é um desejo de todos nós, afinal o Malawi faz parte da minha história também, foi lá que nos tornamos pais, nos encontramos e nos reconhecemos. Enquanto não voltamos, cercamos nossos filhos de lembranças, vídeos de nossas vivências por lá... e sempre de muita referência", declarou ela.

"Aos julgadores: não me surpreende nem um pouco meu filho dizer que gostaria de voltar ao Malawi. Isso me deixa orgulhosa. O que me surpreende é a profundidade, a sensibilidade dele. Como a ancestralidade é potente e está explícita nessa fala e isso jamais vou conseguir compreender… Bless estava jogando quando pergunto qual superpoder ele queria ter. Além de querer lembrar mais de sua origem, o que é supernormal, ele fala da cura. Qual criança escolheria esse sendo fãs de tantos super-heróis como ele é? Por que não o de voar? Ser invisível? Sim. Esse é o meu filho!!!", escreveu Giovanna.