Flávia Alessandra abre álbum de fotos de viagem em família na Itália

Nesta segunda-feira, 17, a atriz Flávia Alessandra abriu o seu álbum de fotos de viagem em Roma, na Itália. A musa está acompanhada de seu marido, o apresentador Otaviano Costa, e a filha caçula, Olívia, de 12 anos.

Flávia compartilhou um vídeo em seu Instagram compilando registros especiais de seu primeiro dia na capital italiana. A atriz exibiu seu look confortável para passear pelos pontos turísticos da cidade e mostrou estar se divertindo muito ao lado da família. "Começando as férias com a nossa Oli", escreveu na legenda.

Nos comentários, fãs e amigos desejaram boa viagem ao trio e aproveitaram para fazer elogios e brincadeiras. "Pais, vocês me esqueceram aqui no Brasil!", brincou Duda Volta, que trabalha com as redes sociais de Flávia. "A família que eu amo", enalteceu fã. "Lindos da minha vida", disparou seguidor. "Boas férias! A Itália é toda linda de norte a sul!", disse outro.

Confira a publicação:

Flávia Alessandra dá show de beleza ao surgir vestida de Barbie

A atriz e apresentadora Flávia Alessandradecidiu entrar em uma brincadeira na web e encarnou a Barbie em um vídeo compartilhado em suas redes sociais na última sexta-feira, 14. No registro, a atriz apareceu posando com vários looks cor-de-rosa inspirados na boneca mais famosa do mundo.

Animada para a estreia do filme que contará a história da Barbie, Flávia decidiu encarnar as muitas facetas da boneca! Por isso, a atriz apareceu vestida em diferentes tons de rosa, para ocasiões variadas: desde uma festa do pijama com uma camisola, até um body coladinho para malhar.

“Alguém aí ansioso pro filme da Barbie? Eu to muito!”, escreveu Flávia na legenda da publicação. “A Barbie mais linda do mundo”, elogiou admirador. “A própria Barbie”, escreveu outro. “O segundo mood é o meu preferido”, Otaviano Costa, marido de Flávia, se derreteu nos comentários.