Felipe Andreoli abre álbum de viagem romântica com Rafa Brites: "Inesquecível"

O apresentador Felipe Andreoli e a influenciadora digital Rafa Brites curtiram as férias na Itália

Felipe Andreoli (43) usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para compartilhar as fotos de sua viagem romântica com a esposa, Rafa Brites (36).

O casal decidiu curtir alguns dias de férias na Itália, sem a companhia dos filhos, Rocco (6) e Leon (1), e pela primeira vez eles decidiram simplesmente não planejar nenhuma etapa da viagem.

Ao compartilhar os registros no feed do Instagram, o apresentador deu detalhes sobre a decisão que eles tomaram. "Eu e a Rafa estamos juntos faz 13 anos. Nossas viagens, desde recém-casados até pai de meninos, foram sempre programadas, bem pensadas... Este ano, pela primeira vez, resolvemos fazer tudo cima da hora, sem planejar... E foi uma das melhores viagens da nossa vida", garantiu.

"Sabe quando dá tudo certo? Desde a escolha de um restaurante aleatório até aquela vaguinha de carro que parecia impossível aparecer e do nada cai do céu? Diz a Rafa que nos últimos tempos ando mais positivo. E digo que isso é influência dela, depois de tantos anos. Pensamento positivo puxa coisa boa. E essa viagem mostrou isso", acrescentou.

Em seguida, Andreoli confessou que para ele foi um desafio viajar dessa forma, mas não escondeu a felicidade ao ver que tudo deu certo. "Eu sou pragmático, metódico. Pra mim fazer essas coisas desse jeito foi um desafio. E deu tudo certo. Mais certo do que muita viagem programada. Até os 2 dias que a previsão dava 95% de chuva fizeram sol. Uma viagem inesquecível e de muito amor. E sim, o inesperado também pode ser muito bem-vindo", finalizou.

Nos comentários, Brites celebrou o período que passou com o marido. "Porque na verdade na vida não importa o que, onde, como, importa sempre o com quem! Seja numa viagem linda ou num momento dificuldade. É sempre o com quem", afirmou ela.

Rafa Brites ganha surpresa do marido

A apresentadora Rafa Brites está aproveitando dias de descanso na Itália na companhia do marido, Felipe Andreoli, sem os filhos, Rocco, de seis anos, e Leon, de um, e nesta última segunda-feira, 01, a influenciadora digital e escritora compartilhou com os seguidores que foi surpreendida pelo jornalista.

Em clima de romance, os dois surgiram em uma piscina aquecida de um castelo, o Castello Di Velona, que fica em Toscana. De acordo com a famosa, a visita não estava nos planos de viagem do casal. "E aí do nada Felipe Andreoli muda a rota e faz uma surpresa… nem sei o que dizer…", se derreteu na legenda da publicação.

