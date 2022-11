Fábio Jr. curte viagem romântica com a mulher em Punta Cana: ''Play nas comemorações''

Cantor Fábio Jr. publica fotos coladinho com a esposa, Fernanda Pascucci, em nova lua de mel do casal em Punta Cana, na República Dominicana

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 08h35

O cantor Fábio Jr. (68) está aproveitando dias de descanso em clima de muito romance ao lado da esposa, Fernanda Pascucci!

Curtindo a viagem, os dois, que estão casados desde 2016 e juntos há 11 anos, estão em uma nova lua de mel em Punta Cana, na República Dominicana.

Nas redes sociais, o casal compartilhou uma série de três cliques em que aparecem em praia, coladinhos.

"Dando 'play' nas comemorações.️ 'BRIGADÚÚÚ!!!' mais uma vez. Tá tudo lindo!", dizia a publicação em seus perfis no Instagram.

Os seguidores elogiaram o casalzão. "Eu amo os 2", declarou Simony. "Lindosssss!!!", disse Cesar Filho. "Lindos!!! Viva vocês!!! Aproveitem muito, essa viagem especial", "Casalzão", "Casal lindo!! Aproveitem, essa mulher mudou sua vida para melhor é claro, muito meiga e linda. Parabéns Fábio", disseram.

Confira as fotos de Fábio Jr. em nova lua de mel com a mulher:

Fábio Jr. faz apresentação com repertório especial

Fábio Jr. fez uma apresentação especial no Rio de Janeiro no início do mês. A turnê, que tem como destaque o cenário com painéis de LED, colunas e elementos que valorizam a estética, conta com um repertório de grandes sucessos do artista, e também músicas de outros cantores.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o cantor falou sobre sua apresentação e confessou que os shows estão muito especial. Além disso, ele também deu detalhes sobre as escolhas das canções que fazem parte do setlist. Para a turnê, Fábio e sua equipe decidiram criar um cenário versátil, que permite que ele consiga utilizar a mesma coreografia independente do tamanho do palco. A proposta foi criar um ambiente intimista para o público. "A gente sempre decide em conjunto, mas a ideia era trazer bastante luz e imagens abstratas, pra ficar gostoso e intimista", revelou o cantor.

Já o repertório é composto por grandes sucessos de sua carreira como 'Alma Gêmea', 'Só Você' e 'Caça e Caçador'. "Repertório sempre pensando nos fãs, no que eles gostam de curtir! Tá muito especial esse show, a gente tem se divertido pra caramba", disse ele, revelando que canta várias músicas dedicadas à esposa, Fernanda Pascucci. "Ahh canto um monte pra ela", afirmou.

