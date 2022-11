Fábio Jr. se apresenta no Rio com repertório especial: "Canções que a moçada adora"

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o cantor Fábio Jr. deu detalhes sobre o show que fará no Rio de Janeiro neste sábado, 5

Daniela Santos Publicado em 04/11/2022, às 18h30

Fábio Jr. (68) se apresentará no Rio de Janeiro neste sábado, 5. A turnê, que tem como destaque o cenário com painéis de LED, colunas e elementos que valorizam a estética, conta com um repertório de grandes sucessos do artista, e também músicas de outros cantores.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o cantor falou sobre sua apresentação e confessou que os shows estão muito especial. Além disso, ele também deu detalhes sobre as escolhas das canções que fazem parte do setlist.

Para a turnê, Fábio e sua equipe decidiram criar um cenário versátil, que permite que ele consiga utilizar a mesma coreografia independente do tamanho do palco. A proposta foi criar um ambiente intimista para o público. "A gente sempre decide em conjunto, mas a ideia era trazer bastante luz e imagens abstratas, pra ficar gostoso e intimista", revelou o cantor.

Já o repertório é composto por grandes sucessos de sua carreira como 'Alma Gêmea', 'Só Você' e 'Caça e Caçador'. "Repertório sempre pensando nos fãs, no que eles gostam de curtir! Tá muito especial esse show, a gente tem se divertido pra caramba", disse ele, revelando que canta várias músicas dedicadas à esposa, Fernanda Pascucci. "Ahh canto um monte pra ela", afirmou.

Além disso, Fábio também colocou canções de outros cantores como 'Tente Outra Vez', do Raul Seixas, 'Dias Melhores', do Jota Quest, e muitas outros. Ele revelou que escolhe as canções que 'têm a ver com o momento'. "Eu gosto de cantar músicas que têm a ver com o momento [...]. São artistas que eu admiro e canções que a moçada adora", contou.

O artista, aliás, se apresenta sozinho nos shows, mas confessou que pode contar com a participação dos filhos, caso eles marquem presença no evento. Cleo (40), Fiuk (32), Tainá Galvão seguem os passos do pai na música. Fábio ainda é pai de Krízia Galvãoe Záion.

"Eu nunca sei quando eles vão (risos)... filhos, né?! De repente eles aparecem! Quando o show é em São Paulo, eles sempre estão comigo... porque hoje em dia todos moram lá", disse ele, ressaltando que a participação mais especial é dos fãs. "Acho que vai ser legal pra caramba! Vamos curtir juntinhos... afinal se não fosse cada um deles nada aconteceria, né?!", completou o cantor, revelando que em breve trará novidades aos fãs.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!