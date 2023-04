Ex-BBBs Fred e Domitila sobem Complexo do Alemão de mototáxi enquanto curtem Rio

Médico Fred Nicácio e ativista Domitila Barros se encontram com moradores e tiram fotos no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro

Na manhã desta terça-feira, 25, os ex-participantes do Big Brother Brasil 23, o médico Fred Nicácio (36) e a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros, (38), visitaram o Complexo do Alemão, localizado na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

Os dois amigos, que eram fortes aliados dentro do confinamento e estarão presentes na grande final do Big Brother Brasil 23 daqui a pouco, visitaram o Morro do Adeus e a comunidade da Nova Brasília, onde aproveitaram para conhecer projetos nos locais, conversando com os moradores e tirando fotos. Fred e Domitila subiram o morro de carona no famoso mototáxi, o meio de transporte mais usado por lá.

“Aquele rolê de mototáxi”, brincou o médico. Além disso, durante a passagem dos dois pelo local, estavam acompanhados de Rene Silva, fundador do jornal Voz das Comunidades, que apresentou os locais para os ex-brothers, junto de outras lideranças comunitárias.

Fred e Domitila no Complexo do Alemão - Créditos: Webert Belicio / AgNews

Fred e Domitila no Complexo do Alemão - Créditos: Webert Belicio / AgNews

Durante sua participação no reality show de confinamento da TV Globo, a Miss Alemanha já havia deixado claro que gostaria de conhecer o Complexo, que tem uma população de cerca de 180 mil moradores, ganhando bastante destaque durante as campanhas eleitorais de 2022 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seu perfil oficial no Instagram, Domitila surgiu em diversos cliques durante sua passagem pelo Complexo. “Leoa eu acho. Domitila Barros, mas para você é Domi. E depois de conhecer o Cristo Redentor, hoje foi a vez do Complexo do Alemão, Rio seu lindo!”, escreveu a ativista, na legenda da publicação.

