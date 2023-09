Key Alves ostenta ao mostrar bolo de dinheiro em nova viagem: 'Contando os plaque de cem'

Ex-BBB Key Alves viajou para a Argentina, onde esbanjou câmbio. Confira!

Key Alves embarcou para um novo destino nesta terça-feira (26). A ex-BBB viajou para Buenos Aires, na Argentina, acompanhada da irmã gêmea, Keyt Alves. Já na capital argentina, a ex-jogadora de vôlei compartilhou fotos em que aparece mostrando vários montantes de dinheiro, após efetuar o câmbio da moeda. "Empresária", legendou a atleta. Já em outro registro, ela escreveu: "Contando os plaque de cem".

Em entrevista, Key já declarou que quer ter a sua história contada em um documentário. Uma forma, segundo a famosa, de valorizar as raízes e mostrar que nada veio fácil. Em maio, ela decidiu se presentear e comprou um carro avaliado em mais de R$ 500 mil à vista.

Key Alves viajou para a Argentina e mostrou bolo de dinheiro local (Foto: Reprodução Instagram)

Recentemente, Key Alves comemorou um novo ciclo na sua vida. A criadora de conteúdo revelou no último dia 12 o ingresso na escola de atores Wolf Maya, em São Paulo. "Um novo ciclo na minha carreira e dessa vez estou me aventurando na melhor escola de atores @escolawolfmaya obrigada, @manumaya e @wolfmaya, que honra!", disse.

Key Alves vai se dedicar ao entretenimento

Vale destacar que em junho deste ano Key oficializou a saída do Osasco Voleibol Clube para se dedicar ao entretenimento. Ela estava na equipe desde 2021, optando por dar continuidade à carreira como influenciadora, impulsionada pela participação no "BBB 23".

Apesar da despedida, Key não descartou retorno ao esporte. "Hoje eu decidi continuar no entretenimento e na TV. Tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras, mas hoje meu ciclo se encerra no Osasco, o time dos sonhos. Obrigada, maior torcida de voleibol do Brasil, vocês são feras. E aos amantes do meu trabalho no voleibol, só posso dizer uma coisa: quem sabe um dia o bom filho à sua casa torna?!? Valeu, Osasco", agradeceu.