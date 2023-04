Magérrima, Key Alves empina o bumbum em fotos na banheira

Key Alves toma banho de banheira e capricha nas poses ao usar apenas um biquíni fio-dental

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves (23) agitou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 10, ao compartilhar novas fotos com look mínimo. A estrela apareceu usando apenas um biquíni preto estilo fio-dental e sensualizou na hora dos cliques.

Em uma banheira, ela empinou o bumbum e ostentou suas curvas impecáveis ao ser fotografada antes do seu banho. “Momento relax”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Gata demais”, afirmou um seguidor. “Perfeita e maravilhosa”, declarou outro. “Beleza natural é outra coisa”, comentou mais um.

Há poucos dias, Key Alves rebateu os comentários maldosos ao ter ao mesmo show que o ex-affair, o ex-BBB Gustavo. Ela escreveu um recado nos stories do Instagram para negar que tenho ido lá para ver o ex. “Isso que está saindo é mentira! Não fui atrás de ninguém! Fui com amigas e curtimos em outro camarote separado dele! Nenhum minuto nos cruzamos nem com assessoria dele! Eu hein”, disse ela.

Assessor de Key Alves explica áudio que viralizou

O assessor da ex-BBB Key Alves, Betinho Alves, explicou o áudio que circulou nas redes sociais nesta quinta-feira, 6, sobre o fim do namoro da jogadora de vôlei com o ex-BBB Gustavo. Primeiramente, ele esclareceu que é áudio é da voz dele e não do empresário dela, Ricardo Almeida. Então, ele ainda contou que o áudio foi gravado durante uma conversa dele com os fãs de Key no Space do Twitter na noite de terça-feira e que não foi vazado.

“Eu estava apenas falando a verdade sobre ocorrido com o término, pois vi muitas fake news que estavam deixando os fãs chateados. E contei a verdade sobre ocorrido defendendo a Key coom sempre irei defendê-la. A partir de agora, esse assunto morreu. Todos já sabem do ocorrido. Desejo toda sorte do mundo ao Gustavo, enquanto isso a Key segue a vida dela como já está”, afirmou ele à imprensa.