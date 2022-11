Enzo Celulari encanta seguidores com imagens de sua viagem por Fernando de Noronha

Enzo Celulari mostra momentos felizes e paisagens lindas de sua passagem por Fernando de Noronha

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 20h23

Nesta terça-feira, 8, o empresário Enzo Celulari (25), fruto do relacionamento de Cláudia Raia (55) e Edson Celulari (64), deixou os seus seguidores babando ao mostrar em suas redes sociais alguns momentos de sua viagem por Fernando de Noronha.

Em seu perfil oficial no Instagram, Enzo escreveu na legenda: “Ilhado”. Nas fotos, ele mostra momentos felizes que viveu na ilha, como jogar futevôlei, nadar, curtir as belíssimas paisagens que Noronha proporciona para quem a visita.

Nos comentários, seguidores foram à loucura com a sequência de fotos e vídeos postados por Enzo. “Também queria ficar ilhada em Fernando de Noronha”, brincou uma seguidora. “Cadê sua figurinha no álbum da Copa do Mundo? Não achei…”, disse outro.

Veja a publicação de Enzo Celulari curtindo momentos em sua viagem para Fernando de Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)



Enzo Celulari brinca sobre o perder o posto para o irmão caçula

Por vários anos, o nome de Enzo Celulari inspirou a escolha de muitos pais e mães pelo Brasil. Agora, com a nova gravidez de Claudia Raia, todos apostam que o nome do novo bebê será um hit nas maternidades. Com isso, Enzo Celulari brincou sobre passar o bastão para o irmão.

No perfil do Instagram, o rapaz falou: "Hoje, oficialmente, passo o bastão. Que comece a nova era dos Luca. Vem logo e cheio de saúde. Já te amo, mlk", escreveu ele. Ao ver o post, a mamãe coruja se derreteu. "Esse Nuno me faz chorar!!! Amor infinito define", declarou ela.