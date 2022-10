Grávida do terceiro filho, Claudia Raia se declara para o primogênito: ''Amor infinito''

Claudia Raia compartilhou uma declaração para o filho mais velho, Enzo Celulari, através das redes sociais

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 13h42

Claudia Raia (55) usou as redes sociais para se declarar ao filho mais velho, Enzo Celulari (25). Grávida do terceiro filho, a atriz comentou sobre a passagem do bastão entre os herdeiros.

No perfil do Instagram, a artista publicou a fala do primogênito celebrando a revelação do sexo e nome do irmão. "Hoje, oficialmente, passo o bastão. Que comece a nova era dos Luca. Vem logo e cheio de saúde. Já te amo, mlk", escreveu ele.

Ao ver o post, a mamãe coruja se derreteu. "Esse Nuno me faz chorar!!! Amor infinito define", declarou ela.

Vale lembrar que quando o jovem nasceu, a artista acabou criando a tendência de uma geração de 'Enzos' e agora, ele brincou sobre a nova geração.

ENZO CELULARI FAZ PASSEIO NA ITÁLIA COM A IRMÃ CAÇULA

Os filhos de Edson Celulari, Enzo Celulari e Chiara Celulari, encantaram ao surgirem juntinhos em um passeio na Itália. Viajando com o pai e a madrasta, Karen Roepke, o herdeiro de Claudia Raia explodiu o fofurômetro ao surgir com a irmã bebê no colo.

Andando pelas ruas italianas a caminho da cidade Lucca, o jovem empresário encantou ao se gravar com a pequena Chiara amarrada ao seu corpo em um canguru de estampa de oncinha.

