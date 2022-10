Enzo Celulari encanta ao mostrar passeio com a irmã na Itália: ''Aproveitando o colinho''

Filhos de Edson Celulari, Enzo Celulari e Chiara Celulari, apareceram juntinhos em passeio na Itália e encantaram

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 08h45

Os filhos de Edson Celulari, Enzo Celulari e Chiara Celulari, encantaram ao surgirem juntinhos em um passeio na Itália. Viajando com o pai e a madrasta, Karen Roepke, o herdeiro de Claudia Raia explodiu o fofurômetro ao surgir com a irmã bebê no colo.

Andando pelas ruas italianas a caminho da cidade Lucca, o jovem empresário encantou ao se gravar com a pequena Chiara amarrada ao seu corpo em um canguru de estampa de oncinha.

"A caminho de Lucca com baby Chiara", mostrou o garoto o momento da viagem especial com a irmãzinha caçula.

Em outros vídeos publicados por Karen Ropke, Enzo Celulari surgiu com a bebê se divertindo durante o passeio turístico e mostrou ser um ótimo irmão ao entretê-la. "Aproveitando o colinho do irmão", escreveu a mãe da menina.

Provando ser um ótimo cuidador e irmão mais velho, recentemente, o filho de Claudia Raia reagiu ao saber que a mãe estava grávida aos 55 anos.

Veja os registros de Enzo Celulari e Chiara Celulari na Itália:

Enzo Celulari encanta ao mostrar fotos do batizado de Chiara Celulari

Em junho deste ano, Enzo Celulari compartilhou fotos do batizado de Chiara Celulari. O evento especial aconteceu ao pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

"Batizei mais uma irmã. Que Deus te abençoe, ilumine e guarde, Chicca", escreveu o empresário na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!