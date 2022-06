"Batizei mais uma irmã", se derrete Enzo Celulari ao postar fotos do batizado de Chiara

Enzo Celulari encantou os fãs ao postar novas fotos do batizado da irmã caçula, Chiara

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 19h57

Enzo Celulari (25) encantou os fãs ao mostrar novas fotos do batizado da irmã caçula, Chiara (3 meses).

A menina, filha de Edson Celulari (64) e Karin Roepke, foi batizada aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 10.

Em seu perfil no Instagram, Enzo compartilhou algumas imagens com Chiara, Sophia (19), o pai e a madrasta, e se derreteu ao falar sobre o dia especial na vida da pequena. Todos estão usando looks brancos.

"Batizei mais uma irmã. Que Deus te abençoe, ilumine e guarde, Chicca", escreveu o empresário na legenda da publicação.

Mais cedo, Karin também postou fotos do batizado da filha. "Batizado da nossa Chiara no Santuário Cristo Redentor. Foi emocionante, abençoado e cheio de luz. Obrigada Padre Omar, a cerimônia foi especial. Santa Chiara nos iluminou!", disse a esposa de Edson.

Confira as fotos de Enzo com Chiara: