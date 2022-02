Em Los Angeles, Gabi Brandt surge deslumbrante em barco e web reage: ''O gigante acordou''

Gabi Brandt aproveita passeio de barco paradisíaco durante férias por Los Angeles e ganha elogios da web

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 15h00

Nesta terça-feira, 8, Gabi Brandt (25) deixou seus seguidores de boca aberta ao compartilhar registros deslumbrantes de sua viagem por Los Angeles.

Aproveitando o inverno no hemisfério norte, a influenciadora apreciou a vista privilegiada do pôr do Sol durante um passeio de barco.

“Toda felizinha ela”, escreveu a morena, que está curtindo os primeiros momentos de solteira após o fim do casamento com Saulo Poncio (26).

Nos comentários, os fãs não deixaram faltar elogios. “O gigante acordou”, disparou um. “Que mulher”, declarou outro. “Você tá radiante”, disse mais um.

Recentemente, a mãe de Davi (2) e Henri (1) apareceu curtindo uma noitada ao lado de Sarah Poncio e atores gatíssimos da série Outer Banks.