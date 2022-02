Filho de Gabi Brandt, Davi, explode o fofurômetro ao ser clicado fazendo caretas em novos cliques: ''Lindo''

Davi Brandt, filho de Gabi Brandt e Saulo Pôncio, rouba a cena na web ao ser clicado fazendo várias caretas

Redação Publicado em 03/02/2022, às 10h28

A influenciadora Gabi Brandt (25) usou as redes sociais para exibir um momento fofíssimo do filho mais velho, Davi (2).

A modelo, que também é mãe de Henri (1), publicou um momento encantador onde o herdeiro aparece fazendo caretas em uma sequência de fotos espontâneas.

No clique, o filho mais velho da empresária com o cantor Saulo Poncio (25) aparece sorrindo, mostrando a língua e fazendo uma cara séria.

"Caretasss", escreveu ela ao compartilhar os cliques no perfil oficial do pequeno no Instagram.

Rapidamente, os internautas passaram a comentar no post: "Ele é perfeito demais!", disse um. "Lindooo", falou outro. "Ele está enorme! Um mocinho", escreveu um terceiro.

