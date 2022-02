Sarah Poncio e Gabi Brandt aproveitam noitada com atores de 'Outer Banks'

Em Los Angeles, as influenciadoras Sarah Poncio e Gabi Brandt jantaram com os atores Austin North e Chase Stokes

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 15h42

Gabi Brandt (25) e Sarah Poncio são a definição da expressão 'reage amiga, bota um cropped'!

As influenciadoras digitais estão em Los Angeles, nos Estados Unidos, e no último domingo, 6, aproveitaram uma noitada com ninguém menos que Austin North (25) e Chase Stokes (29), atores da série Outer Banks.

No stories de C.J. Cook vemos que os cinco estavam no restaurante The Nice Guy super famoso no local. Em seguida, Gabi, Sarah e os astros da Netflix ainda curtiram uma balada juntos.

Vale lembrar que recentemente a mãe de Davi (2) e Henri (1) anunciou o fim do seu relacionamento com Saulo Poncio (25) após dois anos de casamento. Já Sarah, no fim de 2021, assumiu o seu namoro com Bruno Krupp. Esse é o seu primeiro relacionamento público após a separação com Jonathan Couto.

CONFIRA O JANTAR DA GALERA